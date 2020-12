Morreu o antigo selecionador francês Gérard Houllier

Morreu, esta segunda-feira, o antigo selecionador francês Gérard Houllier, aos 73 anos, devido a problemas cardíacos, avança o jornal "L'Équipe".

O técnico tinha voltado a casa no domingo, depois de ter estado três semanas internado, na sequência de uma operação ao coração, em Paris.

Houllier arrancou a carreira de treinador na década de 70. Passou pelo Touquet, Noeux-les-Mines, Lens e Paris Saint-Germain até assumir o cargo de selecionadcor francês, entre 1989 e 1994.

Seguiram-se passagens pelo Liverpool, que treinou durante seis temporadas, Lyon e Aston Villa, onde terminou a carreira, em 2011. Venceu 11 troféus: uma Taça UEFA, com os "reds", uma Supertaça europeia, uma FA Cup, uma Supertaça inglesa, duas Taças da Liga inglesas, três campeonatos franceses e duas supertaças francesas.

Nos últimos anos de carreira ocupava funções de diretor-geral no grupo Red Bull, tendo passado pelo Salzburgo, New York Red Bulls, Red Bull Brasil, Leipzig, Red Bull Ghana e, no último ano, também no Bragantino.