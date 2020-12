Cech volta à baliza do Chelsea no campeonato Sub-23

Mais de um ano depois de ter pendurado as luvas, o guarda-redes Petr Cech voltou esta segunda-feira a defender as balizas do Chelsea, durante uma partida de Sub-23.

Contra o Tottenham, o Chelsea venceu por 3-2 e assumiu a liderança deste campeonato de “reservas”.

Cech, de 38 anos, é diretor do Chelsea, mas está inscrito no plantel principal para precaver algum problema com o trio de guardiões: Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga e Caballero.

Os dois habituais guarda-redes dos Sub-23 estavam indisponíveis: um com Covid-19 e outro na “bolha” da equipa A.

Já durante a reforma futebolística, Petr Cech participou em partidas de hóquei no gelo.