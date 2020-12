Paulo Gonçalves homenageado por piloto no Rali Dakar

O piloto australiano Toby Price (KTM) vai disputar a próxima edição do Rali Dakar com um capacete alusivo a Paulo Gonçalves, o português que faleceu em sequência de uma queda sofrida já em 2020 na Arábia Saudita.

Price, que já venceu a prova por duas vezes, em 2016 e 2019, mostrou nas redes sociais os seus dois capacetes, um deles com a palavra “Speedy” – a alcunha de Paulo Gonçalves - escrita na parte de trás, juntamente com as bandeiras portuguesa e australiana desenhadas.