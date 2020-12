Centeno prevê regresso a níveis pré-pandemia em 2022, espera melhor reação da economia a terceira vaga

"Nós não divulgamos projeções trimestrais, mas nós temos uma recuperação gradual claramente mais a partir do segundo trimestre, da economia, em 2021, sendo que o que aqui está subjacente é precisamente alguma manutenção de medidas de contenção no primeiro trimestre de 2021 e depois, então, um retomar da atividade económica com mais intensidade a partir e incluindo o segundo trimestre" de 2021, acrescentou o governador.

O BdP manteve hoje as previsões para a economia portuguesa em 2020, antecipando uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 8,1% , de acordo com o Boletim Económico hoje divulgado, e para 2021 espera um crescimento económico de 3,9%.

Durante a apresentação do Boletim Económico, Mário Centeno adiantou que o Banco de Portugal espera uma queda do PIB de 1,8%, em cadeia, no quarto trimestre deste ano, algo que terá efeitos no arranque do próximo ano.

Mário Centeno alertou, assim, que "o efeito de arrastamento para 2021 não é totalmente favorável, neste momento", quando comparado com previsões anteriores, em particular com as de outubro.

"Tínhamos o mesmo número para o ano [de 2020, que é de -8,1%], mas com uma composição trimestral bastante diversa, com menos crescimento no terceiro trimestre e mais crescimento no quarto trimestre", disse o antigo ministro das Finanças.

Desta forma, e mesmo face ao crescimento previsto para 2022 (4,5%), "a taxa de crescimento para 2021 está muito afetada pelo mau ponto de partida originado no quarto trimestre de 2020", disse Mário Centeno, considerando que "é um pouco enganadora para a dinâmica que, trimestre após trimestre, se irá consubstanciando em Portugal".

Melhorias económicas a partir de 2022

Na apresentação do Boletim Económico de dezembro, Centeno também indicou que a economia portuguesa deverá voltar em 2022 aos níveis de 2019, antes da pandemia de Covid-19.

"Nós esperamos que, no cenário central, a atividade económica atinja os valores pré-pandemia ao longo do ano de 2022. No final de 2022 esses valores terão sido atingidos, de acordo com esta nossa projeção."

De acordo com o responsável máximo do BdP, a recuperação económica "ocorre repartida entre 2021 e 2022", em que "menos de metade" da mesma "será percorrida em 2021, e depois o restante será feito em 2022".

"O PIB, no final de 2021, estará 3,4% abaixo do final de 2019. Isto mostra bem o que a dinâmica intra-anual do PIB revela em 2021, porque o peso que 2020 - o quarto trimestre de 2020 - tem nessa dinâmica é muito significativo", explanou Mário Centeno.

Em termos de cenários de medidas políticas a nível europeu, Mário Centeno disse ainda que, sem querer "falar demasiado da política orçamental", "todos os sinais apontam para que a contemporização da implementação dos tratados orçamentais na Europa venha a ter em conta o atingir níveis de produção e de PIB, e também do 'gap' [hiato] do produto, anteriores à crise pandémica".

Mário Centeno concluiu a conferência de imprensa afirmando que deve ser mantido "otimismo face a essa coordenação [com as políticas nacionais] e ao desenho de políticas que têm de ser conjugadas entre países e ao nível europeu para responder à crise económica, e temos que fazer a nossa parte".