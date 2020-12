Arrendamento. Contratos poderão ficar blindados por seis meses

A manutenção do contrato " depende do regular pagamento da renda devida ", diz a proposta de lei já entregue na Assembleia da República.

"O que a lei vai permitir é, em vez de haver despejos no próximo ano, indiscriminadamente, por terem terminado os prazos, vai continuar a não poder haver despejos até junho, desde que os inquilinos paguem as rendas", refere o presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, Romão Lavadinho, ao jornal.

A medida estende, assim, à habitação o apoio concedido ao comércio. A Associação de Inquilinos Lisbonenses espera agora que o prolongamento a 2021 de apoios do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) às famílias com quebra de rendimentos, com proposta do PCP aprovada no Orçamento do Estado, possa materializar-se nas próximas semanas.