Morreu John le Carré, o escritor que veio do frio

O escritor britânico John Le Carré, pseudónimo de David Jonh Moore Cornwell, morreu este domingo aos 89 anos.

Le Carré foi professor de francês e alemão no colégio privado de Eton, Reino Unido, momento em que começou a trabalhar como agente do MI5, em 1958.

Dois anos depois, saiu do MI5 para o Ministério dos Negócios Estrangeiros tornando-se agente do MI6 na embaixada britânica em Bona.

O primeiro romance de Le Carré, “O Espião Que Veio do Frio”, foi publicado em 1963 e tornou-se instantaneamente um clássico do romance de espionagem.

"É com grande tristeza que devo anunciar que David Cornwell, conhecido em todo o mundo como John le Carré, morreu, após uma breve doença (não relacionada a Covid-19) na Cornualha na noite de sábado, 12 de dezembro de 2020. Ele tinha 89 anos. Os nossos pensamentos estão com seus quatro filhos, suas famílias e sua esposa, Jane", disse Jonny Geller, presidente da Curtis Brown Group, a agência do escritor.

De acordo com a agência do escritor, David Cornwell morreu no sábado na Cornualha, no sul da Inglaterra.

[Em atualização.]