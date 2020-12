Sérgio Conceição: "Foi uma vitória sem contestação"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que a vitória por 2-1 contra o Tondela, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, foi "sem contestação". Em declarações à Sport TV, o técnico fala num resultado justo, apesar de não ter ficado totalmente agradado com a exibição nos dois jogos seguidos contra a equipa do Tondela.

"Jogos são todos diferentes. Se gostei muito dos dois? Não gostei. Fizemos o suficiente para acabar com mais quatro golos no outro jogo, hoje mais dois. Gostei da primeira parte, tivemos várias ocasiões para aumentar a vantagem. Depois numa transição do adversário, e aí culpa é minha, fui eu que dei indicação, eles fizeram o golo. Iniciámos bem a segunda parte, podíamos ter feito o 3-1. Na última meia hora não houve grande perigo, tirando um lance do avançado do Tondela, que cabeceia. É um resultado justíssimo, passámos, é importante referir isso. Estamos em todas as frentes, estamos contentes com isso, há que dar os parabéns aos jogadores", afirmou.

Questionado sobre as exibições de Marega e Taremi, que têm jogado juntos na frente de ataque, Sérgio não individualiza.

"Estamos satisfeitos com a equipa, uma palavra para o Evanilson e o Toni que estão ao nível dos que jogaram hoje", disse.

O mesmo sobre Diogo Leite, que somou dois jogos seguidos. Sérgio Conceição elogia o trabalho de todo o grupo: "Estou feliz com o plantel e é uma demonstração de força, da possibilidade de todos jogarem. O jogo da Champions foi bem demonstrativo disso, o mais importante é a equipa. Todos têm tido excelente comportamento diário e isso reflete-se nos jogos".

Zaidu saiu lesionado, mas Sérgio ainda não consegue detalhar a lesão: "O Zaidu estava com dificuldade no gémeo, vamos avaliar nas próximas horas".