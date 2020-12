Costa pede a jovens que não emigrem. "Queremos que fiquem, que venham, que voltem"

O primeiro-ministro não quer que ninguém emigre e espera que a crise provocada pela pandemia não inverta a evolução demográfica em Portugal, que estava em recuperação.

No congresso da Juventude Socialista (JS), que terminou este domingo em Leiria, António Costa disse que o saldo migratório tem tido uma evolução positiva, mas ainda não é suficiente.

Por isso, quer que Portugal acolha mais imigrantes e que os jovens portugueses não saiam do país por falta de oportunidades.

"Somos um país aberto, onde sabemos que mais emigrantes enriquecem o nosso país, não são uma ameaça ao nosso país, não empobrecem o nosso país e pelo contrário temos de continuar a ser esse país da diversidade", afirmou o primeiro-ministro, perante os jovens socialistas.

"Esta crise não pode ser uma crise que de novo faça ameaçar a participação no futuro de Portugal das novas gerações. Não! Não queremos que ninguém emigre, queremos que fiquem, que venham, que voltem e connosco continuem a construir o futuro do nosso país", acrescentou, no encerramento do congresso da JS, onde lembrou algumas políticas para os jovens, aprovadas recentemente, como a descida das propinas e as políticas de arrendamento.

O XXII congresso nacional da JS, totalmente digital devido às restrições causadas pela epidemia, elegeu Miguel Costa Matos como secretário-geral, sucedendo a Maria Begonha.