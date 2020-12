Presidente da Cáritas alerta para aumento de pedidos de ajuda e aproveitamento político da crise

Rita Valadas, a nova presidente da Cáritas Portuguesa, declara-se honrada por ter sido escolhida pela Conferência Episcopal para dar um sinal da presença da mulher na Igreja. A entrevistada desta semana da Renascença e da Ecclesia deixa também um alerta: “há aqueles que trabalham a favor dos vulneráveis e com os vulneráveis, para a resolução dos seus problemas, e aqueles que exploram a vulnerabilidade. Há sempre quem serve e quem se serve”.



Sobre a futura vacinação contra covid-19, a presidente da Cáritas lembra que o “terceiro setor tem uma enorme rede e poderia ajudar”, até porque “quem está mais próximo deve ser chamado a participar”.

Rita Valadas foi nomeada pela Conferência Episcopal Portuguesa para a direção da Cáritas, em novembro, e tomou posse na passada quinta-feira.

Como recebeu este convite do episcopado português?

Muito honrada e muito espantada, devo dizer. Nunca foi coisa que me tivesse passado como possibilidade e foi uma grande admiração.

Tem um passado ligado à Cáritas, formação na área da solidariedade.

Sim. A questão não está na dignidade ou no lugar, tem a ver com um preconceito meu: apesar de ter estado na Cáritas entre 2006 e 2011, com o professor Eugénio Fonseca, e de saber que a primeira presidente da Cáritas foi uma mulher, sempre entendi que havia um certo preconceito em ter uma mulher neste lugar.

A escolha de uma presidente quer ser um sinal de valorização do papel da mulher na Igreja? Parece-lhe que é um sinal forte, que é aqui deixado?

Nunca me tinha questionado sobre esse particular, mas passei a confrontar-me com isso quando percebi que eu própria tinha este preconceito. Na tomada de posse, o senhor D. José Ornelas [presidente da CEP] foi claro em relação a isto: era importante que a Igreja desse um sinal da presença da mulher, do perfil da mulher para ser mãe, ter colo, ter um olhar mais cuidador. Acho que foi a palavra cuidado que ressoou mais em mim. Eu sinto-me, naturalmente, honrada por ser a mulher que representa este olhar. Um justo equilíbrio do género é sempre uma coisa interessante, mas nunca me tinha confrontado com essa questão.

Esse cuidado, ligado ao sentido prático, pode ser importante para a própria Cáritas?

Curiosamente, se nós virmos e analisarmos o pessoal, as pessoas que colaboram com a Cáritas são muito mais mulheres do que homens. Não é ao nível das direções e isso é talvez um sinal dos tempos, porque durante muito tempo, à volta da Igreja, os homens eram as pessoas que tinham mais disponibilidade ou, supostamente, podiam estar mais afastados do lar por causa dessa missão que as mulheres mães tinham na família.

Eu encaro isso com muita naturalidade, mas, como digo, acho que é um sinal que dignifica muito a Igreja. Acho que muita gente se vai sentir alinhada com esse pensamento. É muito bom para mim e espero conseguir confirmar que foi uma boa aposta.

Com o impacto da pandemia são de prever novos pedidos de apoio, novas formas de pobreza, maior dificuldade no terreno?

Como em todas as crises. E esta é uma crise especial, é uma crise que nos obriga a confrontar-nos com um tipo de desastre para o qual não estávamos preparados, nos tempos de hoje. Porque a sociedade nacional, mundial, já se confrontou com muitas pandemias, mas para os nossos tempos, ninguém estava preparado

Não é propriamente a questão da saúde que provoca todas essas consequências, é tudo o que vem ligado às questões económicas, aos encerramentos, falta de emprego. Isso sim, traz muitas pessoas para novos pedidos, o que também aconteceu em 2008. Nessa crise, a Cáritas teve um papel muito importante, porque acudiu a uma situação que era atípica: foi uma crise económica que afetou a classe média e a classe média-alta. Agora temos uma crise mais democrática, mas que ataca particularmente as questões do emprego.

Pessoas que não estavam habituadas a ter de depender de terceiros, para sustentar a família e garantir o seu dia a dia, vêm a nós e vêm com situações bastante aflitivas. Não são pessoas que estejam habituadas a uma subsidiodependência, a ter de pedir. Isso é uma coisa que nos convoca e que é análoga, nestas duas situações. Não é a partir de agora que vai surgir, mas quanto mais tempo durar esta situação, mais pessoas vai afetar.