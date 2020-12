Covid-19. Portugal bate novamente recorde de mortos em 24 horas

Veja também:

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde registou mais 98 mortos e 4.044 infetados com Covid-19.

De acordo com o documento enviado às redações pela DGS, volta a registar-se um aumento do número de internamentos, que se fixa agora nos 3 157, dos quais 513 em cuidados intensivos (mais dez do que ontem). Há, igualmente, um aumento no número de casos ativos. São agora 71.863, mais 1 077 do que ontem.