Tiroteio em frente a catedral de Nova Iorque

Um homem abriu fogo este domingo em frente à catedral de S. João, na cidade norte-americana de Nova Iorque, e acabou por ser alvejado pela polícia.

O tiroteio aconteceu ao final da tarde, depois de um concerto de um grupo coral na escadaria da catedral, avança a agência Reuters.

O suspeito, que abriu fogo contra a polícia, será o único ferido deste incidente no Upper West Side, de Manhattan, indica fonte oficial da polícia de Nova Iorque.

O atirador foi levado para o hospital em estado crítico, avança a mesma fonte.

A Polícia encontrou duas armas de fogo no local do crime.

Imagens recolhidas por um repórter da agência Reuters mostram o suspeito vestido com um casaco preto, um boné branco e a cara tapada com um lenço com padrão da bandeira da República Dominicana.

Cerca de 200 pessoas assistiram ao concerto na escadaria da catedral de S. João, mas na altura do tiroteio só estavam no local cerca de um dezena de transeuntes.