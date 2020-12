Negociações do Brexit vão continuar, diz von der Leyen

As negociações entre União Europeia e Reino Unido vão continuar em Bruxelas. A garantia foi dada ao final da manhã deste domingo pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após conversa telefónica com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Na conversa, foram definidos novos prazos para as negociações sobre acordos comerciais após o Brexit, que deverá acontecer a 31 de dezembro.

Numa declaração publicada na Internet, von der Leyen diz que falou com Boris Johnson sobre "os principais tópicos não resolvidos" durante as negociações.

"As nossas equipas de negociação trabalharam dia e noite nos últimos dias e, apesar de quase um ano de negociações exaustivas e dos prazos terem sido frequentemente adiados, ambos pensamos que é responsável, nesta altura ir mais além", refere Ursula.



Para tal, Reino Unido e União Europeia acordaram, assim, "pedir aos negociadores para que continuem as suas conversas", com o intuito de ainda conseguir alcançar um acordo, "mesmo neste estado avançado [do Brexit]".