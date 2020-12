Este domingo é a data-limite para acordo sobre relação pós-Brexit

Este pode ser um dia decisivo para o futuro relacionamento comercial entre a União Europeia e Reino Unido, no pós-Brexit. Se as partes respeitarem o compromisso vai saber-se - já este Domingo - se Bruxelas e Londres garantem um acordo, mas não há ainda sinais de optimismo.

Vasco Gandra, o correspondente da RR em Bruxelas, faz um resumo do que se sabe até ao momento.



O compromisso tinha sido assumido por ambas as partes na última semana. É hoje que termina o prazo para Bruxelas e Londres decidirem se ainda é possível haver um acordo comercial entre os dois blocos. A meio da semana, após um encontro com Boris Johnson, a presidente da Comissão afirmava que as posições se mantinham separadas.

Nna sexta-feira, Ursula von der Leyen repetia essa mesma afirmação no final do Conselho Europeu. Há três pontos que separam os dois blocos nas negociações de uma futura parceria económica e comercial: o acesso das embarcações da Uniao Europeia às águas de pesca britânicas, as regras de concorrência entre as empresas dos 27 e as do Reino Unido e a regulação dos contenciosos entre os dois lados. Na ausência de um acordo, as relações comerciais entre o bloco comunitário e o Reino Unido passam a ser regidas pela Organização Mundial do Comércio, o que implica taxas aduaneiras e cotas de importação e mais controlos alfandegários. Pelo sim pelo não, a Comissão apresentou na semana passada um conjunto de medidas de contingência para garantir as ligações aéreas e rodoviárias entre os dois blocos após 31 de dezembro, data em que termina o atual periodo de transição.