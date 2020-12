Escola secundária atacada por grupo armado, centenas de estudantes desaparecidos

Centenas de estudantes nigerianos estão desaparecidos depois de homens armados terem atacado uma escola secundária no Estado de Katsina, no noroeste do país, confirmou a polícia este domingo.

A Escola Secundária de Ciências do Governo em Kankara foi atacada na sexta-feira à noite por um grupo de homens que dispararam com armas "AK-47", afirmou o porta-voz da polícia de Katsina, Gambo Isah, em comunicado.

A polícia envolveu-se em confrontos com os atacantes "num duelo de armas que deu [a alguns] alunos a oportunidade de escalar a cerca da escola e correr em busca de segurança", acrescentou Isah.

Cerca de 400 estudantes estão desaparecidos e 200 contabilizados, disse. Estima-se que a escola tenha mais de 600 alunos.

"A polícia, o exército e a força aérea nigeriana estão a trabalhar em conjunto com as autoridades escolares para determinar o número real de estudantes desaparecidos e/ou sequestrados", sublinhou.

"Grupos de buscas estão a trabalhar com objetivo de encontrar ou resgatar os estudantes desaparecidos", salientou o responsável.

Este é o último ataque a uma escola por homens armados na Nigéria.

O incidente mais grave aconteceu em abril de 2014, quando membros do grupo jiadista Boko Haram sequestrou 276 meninas do seu dormitório escolar em Chibok, no nordeste do Estado Borno. Cerca de 100 ainda estão desaparecidas.

Acredita-se que o último ataque tenha sido executado por um dos vários grupos de bandidos ativos no noroeste da Nigéria. Estes grupos são conhecidos por sequestrar pessoas para obter resgate.