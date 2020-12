Alemanha prepara medidas mais restritas para combater covid-19

A Alemanha prepara-se para encerrar a maioria das suas lojas a partir de quarta-feira e até 10 de janeiro. As medidas deverão ser apresentadas este domingo, avança a agência Reuters.

O país está a apertar as medidas de restrição para fazer face a um aumento do número de casos de covid-19.

Ainda este domingo, a chanceler Angela Merkel deverá reunir-se com líderes para definir o que irá mudar nos próximos dias. Em cima da mesa estará para discussão, por exemplo, se as lojas devem ser encerradas antes do feriado do Natal.

O país está em "lockdown" parcial há seis semanas, com bares e restaurantes fechados. Algumas regiões alemãs já impuseram medidas mais duras.

Recorde-se que a Alemanha, a maior economia da Europa, teve relativo sucesso no controlo da pandemia na primeira "onda", em março e abril, e tem em vigor um "confinamento leve" para face frente à segunda fase da pandemia.

Se as medidas mais restritivas forem implementadas, apenas lojas consideradas essenciais, como farmácias, supermercados e bancos, poderão permanecer abertas.

As escolas também estariam encerradas durante este período e as empresas seriam incentivadas a colocar os trabalhadores em teletrabalho, sempre que possível.