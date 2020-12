Tralhão. “É uma tarefa muito exigente jogar contra o Benfica”

O treinador do Vilafranquense elogiou a exibição da sua equipa, apesar da goleada na Luz para a Taça de Portugal contra uma “equipa poderosa”.

“Sabíamos que íamos defrontar uma equipa poderosa, que queria decidir logo desde início. Curiosamente até entrámos bem, a fazer aquilo que pretendíamos, mas depois o Benfica marca o primeiro, o segundo e descontrolámo-nos um bocadinho do ponto de vista emocional. É uma tarefa muito exigente jogar contra o Benfica no Estádio da Luz, motivado, a ganhar 3-0 aos 15 minutos”, refere João Tralhão.

O técnico considera que fizeram “algumas coisas boas no processo defensivo mas tivemos algumas dificuldades a sair. O resultado é o espelho do decorrer do jogo, enfrentámos uma equipa poderosa. Fizemos coisas boas que vamos agarrar para o futuro”.

“O Benfica é muito mais forte e hoje demonstrou-o”, acrescentou, em declarações à TVI.

Já sobre o regresso à Luz, onde trabalhou durante cerca de 20 anos, Tralhão lembrou que “foram muitos anos nesta casa, deixei aqui muitas amizades, que serão para a vida.”

O Benfica venceu o Vilafranquense por 5-0, com golos de Gonçalo Ramos, Seferovic (2), Pizzi e Pedrinho, e segue em frente na Taça de Portugal.