Pako Ayestarán: "Perdemos o jogo, mas ganhei um plantel"

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, ficou muito satisfeito com a exibição da sua equipa na derrota por 2-1 contra o FC Porto e consequente afastamento da Taça de Portugal. Na "flash interview" da Sport TV, o técnico basco explicou as mudanças e diz que "ganhou um plantel".

"A prioridade era este jogo, estavamos convencidos que poderíamos ter possibilidades e podíamos fazer o segundo no fim. Se houve mudanças, é porque mereciam estar no onze. A equipa é o mais importante, não podemos chegar ao fim da época só com 11 jogadores. Perdemos o jogo, mas ganhei um plantel. Alguns jogadores que poderíamos ter dúvidas, mostraram que podemos confiar neles e isso é mais importante do que ganhar um jogo", afirma.

O técnico acredita que o Tondela esteve melhor neste jogo do que no do campeonato, quando o FC Porto ganhou por 4-3, e destaca a exibição da segunda parte.

"Controlámos melhor o FC Porto do que no jogo anterior. Criaram menos ocasiões. Estou muito satisfeito pelo jogo que fizemos. Na primeira parte tínhamos ideia de jogar mais largo e direto. Sabíamos que era possível ser dominantes e demonstrámos isso na segunda parte. Tivemos bola, possibilidades de chegar à área e vamos daqui satisfeitos, não com o resultado mas com o jogo que fizemos", termina.