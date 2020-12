Tottenham empata em casa do Crystal Palace e pode perder a liderança

O Tottenham empatou, este domingo, em casa do Crystal Palace, a uma bola, e pode deixar fugir a liderança para o Liverpool.

Harry Kane abriu o marcador aos 23 minutos de jogo, com um remate fora da área em que o guarda-redes Guaita é mal batido.

Já perto do fim, Jeffrey Schlupp empatou o jogo para o Crystal Palace, aos 81 minutos de jogo.

Com este resultado, o Tottenham reforça a liderança, com 25 pontos, mas pode perder a posição para o Liverpool, caso vença em casa do Fulham, ainda este domingo. Já o Crystal Palace é 11º classificado, com 17 pontos.