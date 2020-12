Neymar lesiona-se, PSG perde

O PSG perdeu 0-1 contra o Lyon, perdeu a liderança do campeonato francês e perdeu o melhor jogador: Neymar saiu lesionado.

O avançado brasileiro saiu de maca e a chorar depois de uma entrada muito dura, de Thiago Mendes, já no minuto 96. Após consulta do VAR, o jogador do Lyon foi expulso.