O Milan mantém a liderança do campeonato italiano, graças a um empate nos descontos contra o Parma.

A equipa de Bruno Alves esteve a vencer por 2-0, com golos de Hernani e Kurtic.

No entanto, os milanistas reagiram e, já com Rafael Leão em campo, chegaram à igualdade, com dois tentos do francês Théo Hernandez, aos 58 e 91 minutos.

Com este empate, o Milan passa a somar 27 pontos, contra 24 do Inter e 23 de Napoles e Juventus.