Lille vence Bordéus com golo de José Fonte

O Lille recebeu e venceu, este domingo, o Bordéus, por 2-1, na 14ª jornada da Liga Francesa, e soma, à condição, à liderança do campeonato.

Jonathan Bamba abriu o marcador para o Lille, aos 17 minutos de jogo, sendo que o Bordéus chegou ao empate aos 30 minutos de jogo, por Basic.

Em cima do intervalo, aos 45 minutos de jogo, José Fonte, com 37 anos de idade, marcou o segundo e último golo da partida, de cabeça ao ângulo, depois de um canto de Bamba.

Galtier alinhou de início com o português fonte, com Xeka e Djaló a serem lançados no decorrer da partida. Renato Sanches falhou o jogo por lesão.

Com este resultado, o Lille sobe à liderança do campeonato, à condição, com 29 pontos, mais um do que o Paris Saint-Germain, que joga esta noite contra o Lyon.