Inter recupera de desvantagem e segura segundo lugar

O Inter de Milão segurou a vice-liderança na Liga italiana de futebol, num jogo em casa do Cagliari que os ‘nerazzurri’ apenas conseguiram ‘virar’ nos minutos finais (3-1).

Primeiro, foi com a equipa de Antonio Conte à procura do golo que o Cagliari chegou à vantagem, numa recarga de Sottil a um primeiro remate intercetado pelo defesa, aos 42 minutos, e a partir daí a ‘ansiedade’ tomou contou do Inter.

A equipa, eliminada durante a semana da Liga dos Campeões e sem hipótese de disputar a Liga Europa, por ter terminado em quarto no seu grupo, está, no campeonato, a dois pontos do líder AC Milan, que hoje recebe o Parma, e só viria a mudar o jogo de hoje no quarto de hora final.

Barella conseguiu o empate com um remate de fora de área, num alívio após um canto, aos 77, mas a equipa apenas ‘respirou’, também no seguimento de um canto, quando D’Ambrosio apareceu ao segundo poste e fez o 2-1, aos 84.

A vantagem aliviou os ‘interistas’ e foi já nos descontos, com o guarda-redes contrário na linha de meio-campo, que Lukaku ‘disparou’ numa corrida em contra-ataque, passou o guardião Cragno e correu isolado para o 3-1.

Hoje, em jogos também da 11.ª jornada, o AC Milan irá procurar voltar a ficar a uma distância de cinco pontos na frente, num dia em que a campeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, visita o Génova, e tenta não se atrasar ainda mais, quando está a seis pontos da liderança.