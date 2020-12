Dortmund demite treinador Lucien Favre

O treinador suíço Lucien Favre foi despedido do Borussia Dortmund, um dia após a goleada sofrida diante do Estugarda, por 5-1, em jogo da 11.ª jornada da Liga alemã.

"Lucien Favre não é mais treinador do Dortmund", revelou o clube na rede social Twitter, adiantando que Edin Terzic, um dos adjuntos, assumirá a equipa "até final da época".

O Borussia Dortmund, equipa do lateral internacional português Raphael Guerreiro, sofreu no sábado a derrota mais pesada da época, ao perder com uma mão cheia de golos, caindo para o quinto lugar da classificação.

O Estugarda, sétimo, deu uma "lição" de futebol à equipa de Lucien Favre, com o Dortmund perdido em campo, num jogo em que continuou sem contar com o norueguês Haaland, lesionado, mas também Thorgan Hazard, Meunier ou Thomas Delaney.

Na Liga dos Campeões, a equipa passou em primeiro do seu grupo, à frente da Lázio, e é uma das possíveis adversárias do FC Porto na segunda-feira no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Lucien Favre tinha assumido o cargo de treinador do Dortmund em 2018/19, após duas épocas no Nice, mas em duas épocas e meia conseguiu apenas vencer a Supertaça da Alemanha.