Cristiano Ronaldo bisa no jogo 100 pela Juventus

A Juventus venceu o Génova por 3-1, em partida da jornada 11 da Liga italiana, com Cristiano Ronaldo, de novo, em destaque.

O internacional português assinalou o jogo 100 pela Vechia Signora com mais dois golos (ambos de grande penalidade) e são já 79 tentos em Itália.

Esta época, CR7 soma 10 golos no campeonato ou 14 em todas as competições, em 11 partidas.

Os outros golos da partida, todos na segunda parte, foram apontados por Dybala e Sturaro.

Com este triunfo, a Juve passa a somar 23 pontos, a três do Milan e a 1 do Inter.