Verstappen vence a última corrida da temporada de Fórmula 1

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o último Grande Prémio da temporada de Fórmula 1, em Abu Dhabi.

O holandês conseguiu a sua primeira "pole position" da época e liderou durante toda a corrida, conquistando o seu segundo triunfo da temporada, mas não foi suficiente para chegar ao segundo lugar da classificação geral, uma vez que Valtteri Bottas ficou em segundo lugar da corrida.

Lewis Hamilton, já coroado campeão do mundo, foi terceiro na corrida, seguido por Alexander Albon, da Red Bull, que terminou no quarto lugar, perto do campeão britânico.

Lando Norris e Carlos Sainz, foram quinto e sexto, respetivamente, e asseguraram o terceiro lugar na classificação de construtores, muito celebrado pela equipa. Ricciardo foi sétimo, Gasly oitavo, Ocon foi nono e Lance Stroll fechou o "top-10".

Os dois Ferraris ficaram fora dos pontos. Vettel despediu-se da Ferrari com um 14º posto, Leclerc ficou em 13º.

Este foi também um dia de despedidas na Fórmula 1. Carlos Sainz despede-se da McLaren com destino à Ferrari, onde Vettel deixa a histórica equipa italiana para rumar à Aston Martins. Daniel Ricciardo vai preencher a vaga na McLaren. Kevin Magnussen, da Haas, despede-se da Fórmula 1, assim como Romain Grosjean, que não correu devido aos ferimentos na corrida do Bahrain. Daniil Kvyat deixará a Alpha Tauri e deverá ficar fora da grelha da próxima época.

Sérgio Perez ou Albon podem ficar também de fora da Fórmula 1 na próxima época, ainda sem decisão na segunda vaga da Red Bull.