Jesus. “Entrámos muito fortes no jogo”

O treinador do Benfica comenta a goleada contra o Vilafranquense (5-0) considerando que a sua equipa tornou “as coisas fáceis”.

“Entrámos muito fortes no jogo, era preciso tirar a equipa do Vilfranquense do jogo, ou seja, marcar primeiro e não os deixar sonhar. Normalmente, nestas eliminatórias, as equipas têm sempre o sonho de chegar o mais longe possível. A forma como entrámos, muito fortes, muito dinâmicos, com qualidade, um ataque posicional também muito forte, fizemos golos bonitos. Tirámos o Vilfranquense da eliminatória e a segunda parte já foi mais calma, com um bonito golo do Pedro”, disse Jorge Jesus.

O técnico dos encarnados acrescentou que “os que têm jogado mais, entraram na segunda parte, mas não entraram bem no jogo. Mas tudo o que era dinâmicas e objetivos foi atingido”.

Jesus deixou depois, em declarações à TVI, elogios a Nuno Tavares e Pedrinho.

O Benfica goleou o Vilafranquense por 5-0, com golos de Gonçalo Ramos, Seferovic (2), Pizzi e Pedrinho, e segue em frente na Taça de Portugal.