Sociedade Portuguesa de Matemática cria bolsa de professores com aulas grátis

Numa altura em que ainda há muitos alunos sem professor, fruto da pandemia, a Sociedade Portuguesa de Matemática criou uma bolsa de professores, voluntários, prontos a dar aulas gratuitamente.

"Já temos mais de cem. Alguns no ativo, alguns já reformados...", adianta à Renascença Isabel Hormigo, da direção da Sociedade Portugues de Matemática. Segundo Isabel Hormigo, "há professores de todos os níveis de ensino" já inscritos e a ideia é "avançar imediatamente".

Nos locais onde for possível, os professores darão aulas presenciais, mas as aulas online também são uma possibilidade. "Vamos ter de organizar com cada escola", explica.

A iniciativa tem o apoio do Ministério da Educação e foi integrada num programa da Fundação Calouste Gulbenkian, restando, para avançar, apenas "receber os dados das escolas" para saberem "quais necessitam neste momento de professores" para começarem "a distribuí-los".

Questionada pela Renascença sobre a possibilidade da iniciativa melindrar professores de matemática não colocados, Isabel Hormigo assegura que "não há professores nestas posições". "São escolas que colocam a concurso o lugar e os professores não concorrem. São escolas que não conseguem, através dos concursos nacionais, ter um professor", esclarece.