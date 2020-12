Prince, John Lennon e Guns N' Roses no álbum póstumo de Chris Cornell

O álbum tem como título “No One Sings Like You Anymore” e é composto por versões de temas de artistas como Prince, John Lennon ou Guns N' Roses.

Com produção de Brendan O'Brien, “No One Sings Like You Anymore” inclui homenagens a temas como Nothing Compares 2U, de Prince; ou “Watching The Wheels”, de John Lennon.

O disco póstumo do cantor norte-americano também reinterpreta a balada “Patience”, dos Guns N' Roses; e “Stay With Me Baby”, de Lorraine Ellison, que já podem ser ouvidas.

Chris Cornell morreu a 18 de maio de 2017, num quarto de hotel em Las Vegas, após um concerto. A morte do vocalista dos Soundgarden, Temple of the Dog e Audioslave foi considerada suicídio.