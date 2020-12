Menos utilizados Tiago Tomás e Tabata "deram ótima resposta"

O treinador adjunto do Sporting considera que Tiago Tomás e Bruno Tabata, que têm tido menos minutos, justificaram a titularidade frente ao Paços de Ferreira, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Em declarações à TVI24, Emanuel Ferro, que esta sexta-feira fez as vezes do castigado Rúben Amorim, deixou elogios aos marcadores dos dois primeiros dos três golos do Sporting, que venceu 3-0.

"A grande mais-valia deste grupo é estarmos todos muito envolvidos e quem tem entrado e estado no onze tem mostrado essa vontade. Houve oportunidade de dois jogadores entrarem no onze e deram ótima resposta", enalteceu o adjunto dos leões.

Vitória confortável e incontestável

Na opinião de Emanuel Ferro, a vitória do Sporting, por 3-0, com golos de Tiago Tomás, Tabata e João Palhinha, "não deixa dúvidas":

"Resultado de um jogo muito bem conseguido, com organização e solidariedade contra uma equipa que não jogou mais porque nós não permitimos. Mantivemos a posse com segurança, demos resposta aos desafios do Paços e os golos surgiram."

A partir de agora, o Jamor é o limite. "A nossa intenção é passar eliminatória a eliminatória, chegar à final e vencer o troféu", frisou.