Conselho de Disciplina abre processo a Varandas e João Mário

Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que instaurou um processo a Frederico Varandas, presidente do Sporting, João Mário, médio da equipa, e ainda Miguel Braga, diretor de comunicação.

Em causa estão as declarações depois do jogo contra o Famalicão. O Sporting queixa-se de um golo mal anulado e ainda de expulsão injusta a Pedro Gonçalves.

No final do jogo, Varandas falou aos jornalistas e voltou a criticar o árbitro e VAR: "O VAR teve influência num momento capital. Este lance final do golo ao Coates, com um dos rivais, Benfica ou FC Porto, nunca seria anulado. Nunca seria. O golo é limpo. No futebol existem erros. O que me preocupa é a natureza e a forma como é visto o VAR, curiosamente nos jogos em que perdemos pontos. Depois vai-se ao VAR tentar encontrar alguma coisa que justifique poder anular o golo", afirma.

Já João Mário, na "flash interview" da Sport TV deu a entender que a equipa de arbitragem "não deixou o Sporting vencer": "Explicar é difícil. Anularam-nos um golo limpo a acabar. Já vi o lance e não consigo ver falta, já vi repetição várias vezes. Fizemos tudo para ganhar e tivemos o controlo do jogo. Temos de nos habituar, há sempre estas situações que não controlamos e estas decisões infelizmente não consigo entender".

O Conselho de Disciplina já tinha aberto um inquérito aos incidentes no túnel no final da partida, a envolver jogadores e elementos da estrutura dos dois clubes.