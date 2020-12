Sérgio Conceição responde ao treinador do Tondela: "Forma grosseira de condicionar os árbitros"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, questiona o motivo para o qual Pako Ayestarán, treinador do Tondela, não ter criticado o comportamento dos dragões no final da partida do campeonato e apenas vários dias depois, e compara-o a Pep Guardiola, treinador do Manchester City.

Na opinião do técnico dos dragões, Pako Ayestarán está a tentar condicionar a arbitragem "de forma grosseira" para o jogo da Taça de Portugal.

"Acho que se tivesse dito alguma coisa no final do jogo até faria sentido, agora é uma forma grosseira de condicionar os árbitros. Pelos vistos está bem em voga em treinadores espanhóis. Um é catalão e outro é basco, mas são os dois espanhóis. Temos defrontado treinadores espanhóis que têm esta característica", afirmou, em conferência de imprensa.

Pako criticou a atitude do banco do FC Porto no jogo do campeonato, que terminou com uma vitória dos dragões por 4-3. O técnico do Tondela afirmou que esperava que o comportamento fosse diferente neste domingo.

"Nós não fomos derrotados pelas decisões do árbitro. Perdemos porque o Porto esteve por cima em grande parte do jogo, mas creio que houve momentos em que a influência sobre o árbitro é excessiva. E todos sabemos que apitar no Dragão não é a mesma coisa que apitar no João Cardoso. Tal como é diferente apitar no Bernabéu ou no estádio do Levante", observa, antes de terminar.