Sérgio Conceição lança o Tondela. "É um jogo a eliminar e isso muda tudo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, quer corrigir os erros do jogo da semana passada para eliminar o Tondela da Taça de Portugal e seguir em frente na prova. O técnico diz que o facto de ser um jogo a eliminar "muda tudo" e, por isso, a equipa deve encarar a partida como uma final.

"É um jogo a eliminar e isso muda tudo. Este ciclo de jogos, disse-o há umas semanas, seriam todos jogos decisivos. Na Liga dos Campeões, na Taça de Portugal e quarta feira a Taça da Liga. Temos de encarar estes jogos como finais. Em termos de jogo percebemos o que fizemos e não fizemos bem frente ao Tondela na última semana. Percebemos da importância deste jogo, por ser um jogo a eliminar", começou por afirmar, em conferência de imprensa.

O técnico desvaloriza o facto de ter defrontado e vencido, por 4-3, o Tondela há uma semana, para a Liga: "Não é melhor nem pior ter jogado com o Tondela há uma semana. Amanhã procurarermos escrever outra história. Estou à espera de fazer um bom jogo e ganhá-lo".

Questionado sobre uma vitória seria uma boa prenda de Natal para os adeptos do FC Porto, Sérgio pensa de outra forma e não quer "coisas que possam cair aos trambolhões".

"Não sou muito adepto de obrigatoriedade de dar e receber prendas, mesmo desportivas. As coisas acabam por acontecer se trabalharmos para merecer. Espero sim é que na a nossa vida tudo melhore, que as pessoas não andassem tão desconfiadas com esta pandemia terrível. Desportivamente temos de ir sempre atrás dos nossos objetivos. Trabalhar muito e dedicar-nos ao que fazemos. É nesse sentido que olhamos diariamente para o que fazemos. Não queremos coisas que possam cair do céu aos trambolhões", afirmou.