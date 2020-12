O FC Porto reforçou a liderança no campeonato de andebol, esta sexta-feira, com uma vitória no dérbi com o Boavista, por 40-21.

Francisco Costa foi o melhor marcador da partida, com 10 golos. Ao intervalo, os dragões já levavam vantagem de nove golos (21-12).

O FC Porto mantém o pleno de vitórias e passa a somar 42 pontos. Mais cinco que o Sporting, segundo colocado, e oito que o Benfica, terceiro, que têm um e dois jogos a menos, respetivamente.