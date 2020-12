FC Porto segura Sérgio Oliveira até 2025

O FC Porto anunciou, este sábado, a renovação do contrato de Sérgio Oliveira até 2025.

O médio internacional português, de 28 anos, um dos capitães portistas, terminava contrato no final da presente temporada. Assim, estendeu o vínculo por mais quatro épocas e compromete-se a continuar no Dragão até aos 32 anos.

Em declarações ao site oficial do FC Porto, Sérgio Oliveira não escondeu o "orgulho imenso" que sente pela renovação de contrato.

"É um prestígio representar um clube desta dimensão. Sinto uma felicidade imensa por prolongar o meu vínculo com o FC Porto. Estou neste clube há 19 anos", assinalou.



O médio reconhece que está num bom momento, mas garante que não quer ficar por aqui:

"Espero que este início culmine com títulos para o FC Porto. Temos de nos manter focados nisso, não no individual mas no coletivo, e na grandeza deste clube. Temos de estar sempre no nosso máximo para garantir que damos o nosso melhor em prol do clube.”

Um sonho de menino

Formado no FC Porto, Sérgio Oliveira passou por empréstimos a vários clubes, inclusive estrangeiros (Nantes e PAOK) e ainda chegou a pertencer ao Paços de Ferreira. No entanto, quis o destino que a história do médio voltasse a cruzar-se com o clube da infância.

Foi na temporada passada que Sérgio Oliveira se assumiu como peça importante no FC Porto, com cinco golos em 34 jogos.

Esta época, está a ser uma dos principais estrelas dos dragões: ganhou um lugar no onze de Sérgio Conceição e já leva sete golos e três assistências em 15 jogos.