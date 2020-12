FC Porto. Pepe e Marcano continuam a treinar condicionados

Pepe e Marcano continuam a desfalcar as contas do FC Porto, esta sexta-feira, na preparação para a receção ao Tondela, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Os dois centrais voltaram a fazer treino condicionado. Além deles, figura no boletim clínico o nome de Mbaye, que fez ginásio.

O FC Porto volta a treinar no sábado, às 10h30, no Olival. A partir das 12h00, Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo com o Tondela.

O FC Porto-Tondela está marcado para domingo, às 18h30, no Estádio do Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.