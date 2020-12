Conceição aprova renovação de Sérgio Oliveira. "Um novo ciclo"

O médio internacional português, de 28 anos, um dos capitães portistas, terminava contrato no final da presente temporada. Assim, estendeu o vínculo por mais quatro épocas e compromete-se a continuar no Dragão até aos 32 anos.

"Fico satisfeito. Além de ser um rapaz com um percurso praticamente todo no FC Porto, tem vindo a evoluir de uma forma muito positiva. Fico contente com ele e pelo clube. Isto é o começar de um novo ciclo", afirma.

Formado no FC Porto, Sérgio Oliveira passou por empréstimos a vários clubes, inclusive estrangeiros (Nantes e PAOK) e ainda chegou a pertencer ao Paços de Ferreira. No entanto, quis o destino que a história do médio voltasse a cruzar-se com o clube da infância.