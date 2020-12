PS prepara nova regulamentação do teletrabalho

O PS está a trabalhar numa nova regulamentação do teletrabalho tendo em conta as lições aprendidas com a pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito pela líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, no congresso da Juventude Socialista, que decorre este fim-de-semana.

Segundo a dirigente socialista, é importante legislar e não ignorar a forma como a pandemia colocou os portugueses em casa, “a trabalhar pelas vias digitais, mas que isto tem que obedecer, necessariamente, à garantia dos direitos dos trabalhadores.”

“Desde logo, ao direito a desligar. Desde logo, ao direito que todos temos que ter boas tecnologias para podermos desempenhar bem o nosso trabalho”, sublinhou.

Para Ana Catarina Medes, o “teletrabalho não é só falarmos de um computador em casa, é falarmos de condições de habitação com dignidade, que garantam que a pessoa possa prestar bem o seu trabalho”.

Desde o início da pandemia, o teletrabalho em Portugal - apesar de alguns pequenos solavancos - cresceu de forma muito significativa. A Autoridade para as Condições do Trabalho foi inundada de pedidos de esclarecimento nos últimos meses.