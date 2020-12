PCP classifica Orçamento da Madeira para 2021 de "fachada social"

O deputado do PCP na Assembleia Legislativa da Madeira Ricardo Lume classificou este sábado o Orçamento Regional para 2021 de "fachada social" e uma "não resposta" aos problemas "reais da pobreza e exclusão social".

A Assembleia Legislativa discute entre 15 e 18 de dezembro as propostas de Orçamento Regional e do PIDDAR para 2021, no valor de 2.033 mil milhões de euros e 800 milhões de euros, respetivamente.

"O Orçamento da Região para 2021 apresentado pelo Governo na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira é um Orçamento de fachada social, mas ao serviço do lucro dos mesmos do costume, pois promove o negócio da doença em vez do direito à saúde, promove o negócio da formação em detrimento do direito ao ensino", disse hoje Ricardo Lume, durante uma ação política na cidade do Funchal.

Segundo o deputado, o orçamento "propagandeia muitos apoios, mas com critérios tão restritos e com processos burocráticos complexos, que deixam a grande maioria dos que precisam fora dos critérios para aceder aos referidos apoios".

Ricardo Lume anunciou que o PCP, em sede de discussão na especialidade, vai apresentar algumas propostas entre as quais a atribuição do complemento regional de reforma no valor de 100 euros a todos os reformados e pensionistas que tenham uma pensão de reforma 25% inferior ao salário mínimo nacional a praticar na Região e um rendimento anual igual ou inferior a 6.500 euros; a atribuição de um complemento regional de reforma no valor de 65 euros a todos os reformados e pensionistas que tenham uma pensão de reforma igual ou inferior ao salário mínimo nacional a praticar na Região e um rendimento anual igual ou inferior a 9100 euros.

O partido vai apresentar uma proposta visando a criação do Fundo de Compensação Social tendo como objetivos contribuir, entre outras coisas, para a efetivação de medidas sociais adequadas às especificidades regionais; fomentar políticas sociais próprias dirigidas às populações condicionadas pela pobreza e exclusão social; dinamizar um tratamento mais favorável no acesso aos montantes dos apoios sociais.

A criação do passe único em que nenhum utente pagará mais de 40 euros pelo passe intermunicipal independentemente da utilização de mais que um operador de transportes públicos e não pagará mais de 30 euros na aquisição de um passe para se deslocar no mesmo concelho independentemente da utilização de mais que um operador de transportes públicos; majoração do montante do subsídio de desemprego na Região em 10%; a criação de Cabaz de Bens Essenciais e mais lares de idosos e implementação de medidas para garantir o direito à habitação são outras das propostas.