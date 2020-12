Marisa Matias critica silêncio de Marcelo sobre cidadão ucraniano morto por agentes do SEF

A candidata presidencial Marisa Matias criticou este sábado o silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a morte do cidadão ucraniano nas instalações do SEF, considerando que contactar a família e apresentar as condolências não interferia com a investigação judicial.

“Há uma pessoa que morre, quando está às mãos do Estado português, mesmo que esteja a decorrer um processo judicial, com tudo aquilo que se conhece da informação, que é simples: é um imigrante, que chega a Portugal, é detido e morre às mãos do Estado português. Um pedido de condolências não interfere numa investigação judicial. Não interfere e ficou a faltar”, disse a candidata em entrevista à agência Lusa a propósito das próximas eleições presidenciais.

Na entrevista – que será divulgada na íntegra já no domingo – a candidata apoiada pelo BE foi questionada sobre o caso da morte, em março, de Ihor Homenyuk nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, dirigindo críticas ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.