Líder do CDS quer Marcelo eleito na primeira volta para evitar “venezuelização” do regime

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, quer que o partido apoie a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa e considera muito importante que o atual Presidente seja reeleito logo na primeira volta para evitar o que o líder centrista considera ser o perigo de “venezuelização” do regime.

“O CDS tem todo o interesse em que exista um Presidente da República com uma votação suficientemente clara que lhe permita ter a força necessária para arbitrar o sistema político, evitando a provocação artificial de eleições para benefício eleitoral exclusivo da esquerda e eventuais tentativas de venezuelização do regime. MRS é o político mais bem preparado para o assegurar”, disse Francisco Rodrigues dos Santos na reunião do Conselho Nacional do partido, que decorre este sábado em videoconferência.

De acordo com a intervenção inicial distribuída pelo CDS aos jornalistas, o presidente do partido começa por enumerar as razões para o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, considerando “o melhor para unir” não só a direita como o país. “É o verdadeiro pilar moral e afetivo da Nação”, disse Francisco Rodrigues dos Santos, lembrando o percurso de Marcelo como democrata, humanista e “homem da AD”. Por isso, defende, deve ser a única escolha dos militantes do CDS.

“No atual cenário político de várias candidaturas à direita, assumir uma posição de equidistância entre elas é um erro grave – o CDS apoiou a primeira candidatura de MRS, em 2015, que uniu todo o espaço político não socialista – aceitar a divisão desse espaço é enfraquecê-lo. Para o eleitorado do CDS não pode ser indiferente apoiar a recandidatura de MRS ou votar nos candidatos de afirmação dos novos partidos, contra o interesse estratégico da Direita”, disse o presidente do CDS, rejeitando assim uma posição de liberdade de orientação de voto e considerando que os candidatos da Iniciativa Liberal, Mayan Gonçalves, e do Chega, André Ventura, não servem os interesses estratégicos da direita.

Francisco Rodrigues dos Santos diz mesmo que Marcelo é o único candidato da área política do CDS. “A história ensina-nos que um Presidente da nossa área política ou é eleito à primeira volta, também ao centro, ou não consegue ganhar eleições. O CDS deve ter como objetivo fazer com que Marcelo, o único candidato da nossa área política, possa concentrar o máximo número de votos”, salientou.

O presidente do CDS também aproveitou para defender que que “centro-direita e a direita têm de construir uma alternativa política à esquerda”, considerando “provável que no segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa venha a ocorrer o declínio do ciclo do PS em Portugal”.

Na reunião do Conselho Nacional, segundo dados fornecidos pelo CDS, participam on line cerca de 200 conselheiros, o que representa 2/3 dos membros deste órgão máximo do partido entre congressos.