O Governo não tem um plano B para salvar a TAP. O ministro das infra-estruturas assume que, se Bruxelas não aprovar a reestruturação proposta, a transportadora aérea vai mesmo acabar.

“Se falharem as negociações em Bruxelas, a TAP é liquidada”, garante Pedro Nuno Santos.



Tal cenário, admite o ministo das infra-estruturas, "representaria perdas para o país muito maiores do que a injeção".

Pedro Nuno Santos, em entrevista à SIC Noticias, sublinhou que o plano de reestruturação da companhia aérea portuguesa precisa de um "quadro de estabilidade" e deveria ter ido a votos no Parlamento para que "os partidos assumissem posições".

A ideia, já se sabe, foi rejeitada pelo primeiro-ministro. Pedro Nuno Santos explica, ainda assim, que a reestruturação prevista implica a transferencia de mais de 3 mil milhões para a TAP e foi para garantir um quadro de estabilidade que defendeu a votação no Parlamento.



Apesar disso, o ministro recusou-se a "alimentar polémica" com António Costa.

As declarações do ministro das infra-estruturas, recorde-se, foram feitas após a entrega do plano de reestruturação da TAP em Bruxelas. A negociação será "uma interação difícil", admite, mas espera que, em fevereiro, já haja uma resposta da Comissão Europeia.