Cotrim Figueiredo critica Marcelo e ataca Ventura, “catavento do sistema”

O líder da Iniciativa Liberal (IL) criticou hoje o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, “um “baluarte do sistema”, e atacou André Ventura, do Chega, que apelidou de “catavento do sistema” que diz “tudo e o seu contrário”.

No encerramento, via videoconferência, da V convenção dos liberais, que decorreu em modo digital, João Cotrim Figueiredo fez críticas a Marcelo Rebelo de Sousa por, no primeiro mandato, nos últimos cinco anos, apenas se preocupar “com a reeleição”.

“Nem que, para isso, tenha sido muleta do Governo do PS”, disse.

André Ventura, líder e deputado do Chega, foi apelidado de “catavento do sistema”, que “diz e fará tudo e o seu contrário para alcançar o poder”.

João Cotrim Figueiredo disse que a visão de Ventura “não é de um Portugal liberal” e apresentou Tiago Mayan, o candidato da IL, como “uma alternativa” nas eleições presidenciais de 24 de janeiro de 2021.

São oito os pré-candidatos a Belém: a ex-eurodeputada do PS Ana Gomes, o deputado do Chega André Ventura, o eurodeputado do PCP João Ferreira, o atual Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, a deputada ao Parlamento Europeu do BE Marisa Matias, o empresário Paulo Alves, o advogado e dirigente da Iniciativa Liberal Tiago Mayan e Vitorino Silva, calceteiro e ex-presidente da Junta de Freguesia de Rans, Penafiel.