Mais 88 mortos e 4.413 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde registou mais 88 mortos e 4.413 infetados com Covid-19. Pela primeira vez desde o inicio da pandemia, foi registada uma morte na faixa etária entre os 10 e os 19 - trata-se de uma doente do sexo feminino.

De acordo com o documento, há um recuo significativo no número de internados (menos 137), para 3.093, dos quais 503 em cuidados intensivos (menos quatro do que ontem). Há também um recuo no número de casos ativos. São agora 70.786, menos 480 do que ontem.