MAI abre inquérito a queixa de agressões da PSP a cidadão ucraniano

O Ministério da Administração Interna (MAI), tutelado por Eduardo Cabrita, abriu este sábado um processo administrativo de acompanhamento, por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), ao inquérito da Polícia de Segurança Pública que averigua a queixa de alegadas agressões a um cidadão de nacionalidade ucraniana numa esquadra da Póvoa de Varzim.

Num comunicado enviado às redações, o MAI explica que “este processo administrativo de acompanhamento permite à IGAI acompanhar o evoluir do inquérito da PSP e avocá-lo, caso entenda justificado”.

De acordo com o “Jornal de Notícias” este sábado, Valery Polosenko, o cidadão ucraniano em causa, foi alvo de agressões no interior da esquadra, tendo ficado com dois dentes partidos e com escoriações na boca, no tórax e nos braços.

As lesões foram confirmadas por uma perícia realizada ao imigrante no Instituto de Medicina Legal, garantiu a advogada Alexandra Cruz ao “JN”.

A queixa de Valery incide sobre os dois agentes que o detiveram, na madrugada de seis de dezembro, por condução com uma taxa ilegal de álcool e os restantes que estavam na Esquadra.

“Tiraram-lhe a carteira e o telemóvel e impediram-no de ligar ao seu habitual advogado. E os restantes faziam de conta que não ouviam as súplicas do Valery", diz a advogada.

Questionado pelo “JN”, o Comando Distrital do Porto confirmou a detenção e disse que o cidadão ucraniano acusou uma Taxa de Álcool no Sangue de 2,56 gramas por litro, tinha antecedentes criminais por delito semelhante, “tentou sair da esquadra e reagiu de forma agressiva contra os polícias, quando foi impedido de o fazer”.