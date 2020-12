Jovem de 19 anos que morreu com Covid-19 tinha "várias patologias" graves

Uma das vítimas mortais de Covid-19 registadas esta sexta-feira é uma jovem de 19 anos, residente na zona Norte, avança o jornal Público, que cita fonte da Direção-Geral da Saúde.

A jovem tinha “várias patologias” graves, fator que agravou os efeitos da infeção pelo novo coronavírus.

Esta é a segunda vítima mortal mais nova em Portugal desde o início da pandemia e a primeira na faixa etária dos 10 aos 19 anos.

Em Agosto, morreu uma bebé de quatro meses que estava internada no Hospital Dona Estefânia, no Centro Hospitalar de Lisboa Central. A bebé tinha também com outras “condições associadas”, segundo explicou na altura a ministra da Saúde, Marta Temido.