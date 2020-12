Infetados todos os utentes de lar em Argozelo

O número de utentes infetados pelo SARS-CoV-2 no Lar de Argozelo, no concelho de Vimioso, subiu para 23, após a deteção de mais nove casos positivos depois uma nova testagem efetuada na sexta-feira, anunciou hoje a instituição.

Entre os idosos, "temos mais nove novos casos positivos. Os utentes do lar estão todos infetados. A este número juntam-se mais dois funcionários que também testaram positivo para o novo coronavírus, número que sobe para sete casos de infeção" entre o quadro de pessoal, explicou à Lusa António Oliveira, membro da direção daquela instituição do distrito de Bragança.

O responsável, deixou a garantia que todos os utentes "estão estáveis" e que estão a ser acompanhados por um médico e enfermeiros.

No Lar do Centro Social Nossa Senhora das Dores, registou-se a morte de duas utentes com 84 e 89 anos, que tinham outras patologias associadas.

Segundo António Oliveira, as autoridades públicas de saúde testaram na sexta-feira toda a comunidade do Lar do Centro Social Nossa Senhora das Dores, em Argozelo, composta por 37 pessoas, incluindo elementos da direção.

O lar já foi sujeito a vários processos de desinfeção levado a cabo pela Proteção Civil Municipal.

O primeiro caso detetado no Lar do Centro Social Nossa Senhora das Dores, em Argozelo, aconteceu no dia 02 de dezembro.

Segundo o último boletim epidemiológico emitido na sexta-feira pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, a que a Lusa teve acesso, o concelho de Vimioso registava 84 casos ativos de covid-19.

O mesmo documento indica que na vila de Argozelo há um surto com 62 casos ativos registo efetuado até às 15 horas de sexta-feira.

De acordo com o mesmo boletim, no distrito de Bragança, que é composto por 12 concelhos, há 688 pessoas com a doença ativa provocada pelo SARS-CoV-2 e o registo de 77 mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,5 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 5.461 em Portugal.