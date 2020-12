Empresário benemérito volta a pagar contas em atraso a 114 vizinhos carenciados

Um empresário solidário pagou as contas em atraso, de água e gás , a dezenas de habitantes de Gulf Breeze, no estado norte-americano da Florida.

É o segundo ano consecutivo que Mike Esmond, dono de uma empresa de construção de piscinas, ajuda os seus conterrâneos em dificuldades económicas.

O benemérito, de 74 anos, que no passado sentiu na pele o que é ter a energia cortada durante um inverno rigoroso, iniciou uma espécie de tradição.

Em novembro de 2019, entrou na sede do município de Gulf Breeze para pagar a água e a energia, em risco de serem cortadas, a 36 residentes da cidade. No total, desembolsou 4.300 dólares, o equivalente a 3.500 euros.

Este mês, a duas semanas do Natal, Mike Esmond voltou a dar uma prenda a alguns habitantes da cidade mais carenciados. Passou um cheque de 6.200 euros para saldar as contas de 114 pessoas, que vão assim passar a quadra das festas com a casa aquecida.