Covid-19. Vacina da Pfizer já começou a ser distribuída nos EUA

"Tenho grandes notícias. Hoje a nossa nação alcançou um milagre clínico. Conseguimos um vacina segura em apenas nove meses. É uma das maiores proezas científicas da História ", começou por dizer Trump em declarações oficiais também partilhadas no Twitter.

"[A vacina] salvará milhões de vidas e acabará com a pandemia de uma vez por todas", salientou, confirmando que "A FDA autorizou a vacina da Pfizer", que considera "muito segura" e que, garante, será "gratuita para todos os norte-americanos".

"Já começamos enviar a vacina para todos os estados e códigos postais do país. A primeira vacina será administrada daqui a menos de 24 horas", reiterou. A decisão sobre grupos prioritários será tomada pelos governadores de cada estado.

"Quando o vírus da China invadiu as nossas fronteiras, prometi que produziríamos uma vacina em tempo recorde, antes do final do ano. Disseram que isso era impossível, mas hoje atingimos esse objetivo", diz.

"A pandemia pode ter começado na China, mas vamos acabar com ela aqui, nos EUA", rematou.