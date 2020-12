Javier Moreno reforça a Efapel em 2021

O ciclista espanhol Javier Moreno, com experiência no WorldTour e 10 participações em grandes Voltas, vai representar a Efapel na próxima temporada, anunciou a equipa portuguesa.

“O espanhol chega à formação de Ovar para fortalecer o bloco de trepadores e trazer toda a experiência do escalão máximo da modalidade, onde correu ao longo de cinco temporadas”, pode ler-se no comunicado da Efapel, que destaca ainda “a qualidade e experiência” do corredor de 36 anos.

Profissional desde 2006, Javier Moreno fez grande parte do seu percurso em Espanha, tendo representado, entre outras, a Andalucia-Caja Sur (2008-2010) e a Caja Rural (2011), do segundo escalão mundial, antes de dar o salto para o WorldTour, ao assinar contrato com a Movistar (2012-2016).

O corredor andaluz despediu-se do principal escalão da modalidade no final de 2017, época em que alinhou na Bahrain-Merida, depois de ter participado em 10 grandes Voltas, nomeadamente no Tour desse ano.

Nas duas temporadas seguintes, representou os franceses da Nippo Delko One Provence, e este ano viveu uma nova experiência, mudando-se para o BTT.

No seu palmarés constam triunfos na Volta às Astúrias (2011), Volta a Castela e Leão (2012), Volta a Aragão (2018) ou no Sharia Tour (2018), além de um título de campeão espanhol em sub-23.

“A minha chegada à Efapel significa recuperar o meu entusiasmo pelo ciclismo. Estou muito feliz e motivado com este desafio. Espero contribuir com a minha experiência e ajudar a equipa nas altas montanhas e contribuir para a concretização dos objetivos para 2021”, referiu Moreno, citado na nota.