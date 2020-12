FC Porto bate Oliveirense e sobe ao pódio do basquetebol

O FC Porto recebeu e bateu a UD Oliveirense, por 97-72, esta sexta-feira, e subiu ao terceiro lugar da Liga portuguesa de basquetebol, em fim de semana de dérbi entre Sporting e Benfica.

O melhor em campo foi Larry Gordon, com 25 pontos que ajudaram os dragões a manter a invencibilidade. O FC Porto passa a somar 14 pontos, com dois pontos que o líder, o Sporting, e menos um que o Benfica, que é segundo, ambos com mais um jogo.

No domingo, Sporting e Benfica medem forças no Pavilhão João Rocha. A vitória do FC Porto pressiona ambas as equipas.

Resultados da 9.ª jornada

Ovarense-Imortal, 59-84

V. Guimarães-Maia Basket, 88-74



FC Porto-UD Oliveirense, 97-72

Académica-CAB Madeira, 77-68



Barreirense-Galitos, 72-85